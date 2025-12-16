Ученик отстоял в суде аннулированный за шпаргалку результат ЕГЭ

О нарушении ученику сообщили уже после сдачи ЕГЭ.

Школьник отстоял результат ЕГЭ по физике, результаты которого аннулировали из-за шпаргалки. Экзамен проходил в Кабардино-Балкарии. С материалами суда ознакомились РИА Новости.

Причем о нарушении ученику сообщили уже после сдачи ЕГЭ. Комиссия изучила видеозаписи с камер и сделала вывод, что он использовал шпаргалки. Речь идет о листе бумаги "неустановленного формата". Свою вину школьник не признает. В суде найти подтверждения обвинению не смогли. В итоге результаты тестирования утвердили.

Кроме того, ученика отказались привлекать к административной ответственности по статье "об умышленном искажении результатов экзаменов" из-за отсутствия состава правонарушения.

Ранее сообщалось, что подготовка к ЕГЭ в следующем учебном году обойдется от 13 до 580 тыс. рублей. Так, уроки с частным репетитором стоят от 600 до 1,2 тысячи рублей, с опытными школьными учителями — от 1,5 до 3 тысяч, а с экспертами ЕГЭ и вузовскими преподавателями могут достигать 10 тыс. рублей.

Фото: Magnific

