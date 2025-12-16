Фестиваль "Паруса Кронштадта" досрочно завершён из-за атаки БПЛА

Планировалось, что фестиваль станет одним из ключевых событий культурной программы ПМЭФ-2026.

Ночная атака беспилотников на Петербург и Ленобласть сорвала проведение главных дней масштабного музыкально-спортивного фестиваля "Паруса Кронштадта". Планировалось, что фестиваль, проходивший с 4 июня, станет одним из ключевых событий культурной программы ПМЭФ-2026, а его кульминация — концерты и морская программа — были назначены на выходные 6 и 7 июня.

Однако события 6 июня внесли коррективы: утром Кронштадт подвергся массированной атаке БПЛА, в городе и районе был введен режим "Воздушная опасность". В связи с этим принято решение о досрочном завершении фестивальных мероприятий 6 и 7 июня, сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что ночью 6 июня над Ленобластью сбили 144 вражеских беспилотника.

Фото: комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга