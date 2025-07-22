Экскурсовод умер от укуса гадюки на кладбище в Кисловодске

Врачи зафиксировали первый за лето летальный исход от укуса пресмыкающегося.

Пожилой экскурсовод попал в больницу после укуса змеи в Кисловодске и умер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 4 июля мужчина отправился на кладбище с друзьями. Здесь он случайно наступил на змею, предположительно, гадюку. Когда пришел домой, никаких опасных симптомов не было.

Однако позже у 73-летнего мужчины стала опухать нога, он позвонил в скорую и ему ввели сыворотку. В результате мужчина попал в реанимацию. Медики оказали пациенту помощь и ставили благоприятные прогнозы.

Вот только на следующий день родственникам сообщили о смерти пожилого мужчины. У него остановилось сердце. Семья погибшего заказала независимую экспертизу и, в случае выявления нарушений, намерена добиться проверки.

Ранее мы рассказали, можно ли высосать яд после укуса гадюки.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)