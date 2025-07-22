Восьмилетнюю девочку укусила ядовитая змея в Ленобласти

В клинику ребенка привезли в минувшие выходные с отеком ноги.

В Петербурге в Педиатрическом университете спасают восьмилетнюю девочку, которая пострадала от укуса ядовитой змеи в Ленобласти. Об этом 22 июля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В клинику ребенка привезли в минувшие выходные с отеком ноги. Пострадавшая помещена в отделение анестезиологии и реанимации.

В воскресенье днем девочка шла по тропинке в Ленобласти. После прогулки она пожаловалась на боль в голеностопном суставе. Родители расценили это как травму и обратились за помощью. В течение короткого времени у ребенка развились отек и синюшность ноги, а также появилась рвота, что и привело к госпитализации. Пресс-служба Педиатрического университета

Состояние девочки уже улучшается.

Ранее на Piter.TV: в Педиатрический университет за два дня поступили трое травмированных детей.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)