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В Педиатрический университет за два дня поступили трое травмированных детей
Сегодня, 14:26
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В Педиатрический университет за два дня поступили трое травмированных детей

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Летом количество детских травм резко возрастает.

Врачи Педиатрического университета призывают родителей усилить контроль за детьми: за последние двое суток в клинику поступили трое травмированных ребят. Об этом рассказали в вузе. 

Так, 19 июля 14-летняя девочка серьезно пострадала во время купания в озере Большое Борково. При прыжке в воду головой вниз она ударилась подбородком и нижней губой о предмет. Врачи диагностировали перелом нижней челюсти со смещением, ушибленно-лоскутные раны губы и перелом зуба. 

Тогда же в клинику привезли девятилетнюю девочку с укушенной раной предплечья. На ребенка напала домашняя собака. После обработки раны и осмотра пострадавшую отпустили домой. 

А 20 июля госпитализировали полуторагодовалого мальчика с ампутацией части пальца. Малыш задел велосипедную цепь, находясь на балконе. Ребенку потребовалась срочная хирургическая помощь, его направили в четвертое хирургическое отделение. 

Летом количество детских травм резко возрастает. Водоемы, активные игры, домашние животные и даже обычные бытовые предметы могут стать источником опасности. Мы настоятельно рекомендуем родителям не оставлять детей без присмотра и заранее объяснять им правила безопасного поведения. 

Специалисты Педиатрического университета 

Ранее на Piter.TV: девочка попала в реанимацию после удара током на автобусной остановке в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Педиатрического университета 

Теги: педиатрический университет, травмирование детей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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