В Педиатрический университет за два дня поступили трое травмированных детей

Летом количество детских травм резко возрастает.

Врачи Педиатрического университета призывают родителей усилить контроль за детьми: за последние двое суток в клинику поступили трое травмированных ребят. Об этом рассказали в вузе.

Так, 19 июля 14-летняя девочка серьезно пострадала во время купания в озере Большое Борково. При прыжке в воду головой вниз она ударилась подбородком и нижней губой о предмет. Врачи диагностировали перелом нижней челюсти со смещением, ушибленно-лоскутные раны губы и перелом зуба.

Тогда же в клинику привезли девятилетнюю девочку с укушенной раной предплечья. На ребенка напала домашняя собака. После обработки раны и осмотра пострадавшую отпустили домой.

А 20 июля госпитализировали полуторагодовалого мальчика с ампутацией части пальца. Малыш задел велосипедную цепь, находясь на балконе. Ребенку потребовалась срочная хирургическая помощь, его направили в четвертое хирургическое отделение.

Летом количество детских травм резко возрастает. Водоемы, активные игры, домашние животные и даже обычные бытовые предметы могут стать источником опасности. Мы настоятельно рекомендуем родителям не оставлять детей без присмотра и заранее объяснять им правила безопасного поведения. Специалисты Педиатрического университета

Ранее на Piter.TV: девочка попала в реанимацию после удара током на автобусной остановке в Петербурге.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета