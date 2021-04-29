Девочка попала в реанимацию после удара током на автобусной остановке в Петербурге

Со слов очевидцев, ребенка затрясло.

В центре Санкт-Петербурга произошел несчастный случай с восьмилетней девочкой, которая получила удар электрическим током на автобусной остановке. По информации очевидцев, инцидент произошел, когда ребенок одновременно взялся за информационный столб с маршрутами и металлическое ограждение.

ЧП случилось возле дома 79 по улице Марата. Девочку срочно госпитализировали в реанимационное отделение, однако, по последним данным, ее состояние улучшилось, и сегодня врачи могут выписать ее из больницы.

В настоящее время на месте работают специалисты, которые выясняют причины произошедшего и проверяют техническое состояние остановочного комплекса.

Ранее Piter.TV сообщал, что на фоне ночной атаки БПЛА на Москву авиарейсы перенаправили в Пулково.

Фото: Piter.TV