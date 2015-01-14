На фоне ночной атаки БПЛА на Москву авиарейсы перенаправили в Пулково

Речь идёт о порядка 29 рейсах.

В ночь на воскресенье аэропорт Пулково принял 29 перенаправленных авиарейсов из-за временного ограничения полётов в московском авиаузле, вызванного атакой беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба оператора аэропорта ООО "Воздушные Ворота Северной столицы" (ВВСС).

По данным на 5:29 мск 14 из принятых рейсов готовились к вылету. В аэропорту отмечают работу по стабилизации расписания и помощь пассажирам через специальных агентов по гостеприимству. Для удобства путешественников в терминале доступны кассы РЖД, где можно приобрести железнодорожные билеты.

Согласно онлайн-табло, в Пулково задержаны несколько рейсов, включая ночные вылеты в Москву и утренние - в Анталью, Стамбул (Turkish Airlines), Махачкалу и Нижнекамск ("Победа"). Также отменены 5 рейсов из Москвы ("Россия") и прибытие самолётов из Тбилиси (Georgian Airways) и Стамбула (Turkish Airlines).

Минобороны РФ сообщило о перехвате 93 украинских БПЛА, включая 19 над Московским регионом, 16 из которых направлялись к столице.

Ранее Piter.TV сообщал, что поезда в Петербург задерживается после приостановки движения в Ростовской области.

Фото: Piter.TV