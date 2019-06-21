Поезда в Петербург задерживается после приостановки движения в Ростовской области

В связи с ЧП на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда.

Железнодорожное сообщение между югом России и Северной столицей остается нарушенным после вчерашнего инцидента с беспилотником в Ростовской области, пишет 78.ru.

По данным онлайн-табло РЖД, утром в воскресенье поезд №179/180 "Таврия" (Евпатория – Санкт-Петербург) задерживается на 10 часов 12 минут, а состав №246/245 из Ейска опаздывает на 6 часов 56 минут.

Напомним, что сбои в движении начались 19 июля после падения обломков БПЛА и повреждения контактной сети на перегоне Лихая – Замчалово. Параллельно продолжаются последствия ночной атаки дронов на Москву: несколько десятков самолетов были перенаправлены в петербургский аэропорт Пулково, часть рейсов задержана или отменена.

Ранее Piter.TV сообщал, что пожилой водитель иномарки погиб в ДТП на трассе под Петербургом.

Фото: Telegram / 1520. Все о ж/д