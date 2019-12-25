Красный Крест помогает пострадавшим после атаки ВСУ на Петербург

Сотрудники Красного креста оперативно подключились к помощи в сотрудничестве с региональным МЧС.

Психологи и добровольцы Российского Красного Креста (РКК) работают в пунктах временного размещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области после масштабного налета дронов ВСУ. Об этом сообщили в канале РКК в "Максе".

Сотрудники Красного креста оперативно подключились к помощи в сотрудничестве с региональным МЧС. Они оказывали психологическую поддержку пострадавшим жителям, помогали детям и их родителям легче перенести стресс, а также сопровождали пожилых людей для получения необходимой медицинской помощи.

Как уточнили в организации, сотрудники Российского Красного Креста в первые часы помогли обустроить пространство ПВР. Кроме того, были закуплены товары первой необходимости и оказана логистическая поддержка оперативным службам.

Ранее мы сообщали, что во время атаки украинских беспилотников на Петербург погиб мужчина, который находился в автомобиле на проспекте Обуховской Обороны. Также пять человек получили ранения.

Фото: MAX/Российский Красный Крест