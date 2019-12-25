Стали известны обстоятельства гибели мужчины при атаке БПЛА в Петербурге

Мужчина находился в автомобиле, на который упали обломки БПЛА в Петербурге.

Мужчина, погибший во время атаки беспилотников на Петербург 18 октября, находился в автомобиле у дома на проспекте Обуховской Обороны. На машину упали обломки сбитого БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, мужчина сидел в салоне в момент падения обломков. Полученные травмы оказались смертельными — водитель скончался на месте. Происшествие случилось в Невском районе города.

В результате атаки также пострадали еще 5 человек. Повреждения получили 12 многоквартирных и 2 частных дома, где сейчас ведутся восстановительные работы.

Сотрудники МЧС продолжают тушить пожары на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазы "Ручьи" и промышленных складов в Колпинском районе.

Фото: Piter.TV