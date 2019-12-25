В Петербурге люди смогут укрыться в метро при налете БПЛА

Метро выразило готовность принимать петербуржцев при атаках ВСУ.

В случае чрезвычайной ситуации подземка Петербурга готова принимать жителей и гостей города на станциях. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

В ночь на 18 октября более 100 петербуржцев пережидали опасность на станциях метро. Горожане спускались в подземку, когда были рядом с ней во время отражения атаки украинских беспилотников.

В Комитете по транспорту "Фонтанке" рассказали, что в городе действует закон "О гражданской обороне" и другие документы в сфере защиты населения. При ЧС администрации районов направляют жителей в специально отведенные безопасные места, к которым относятся станции "Петербургского метрополитена".

Ранее мы сообщали, что в 2025 году специалисты обследовали 2633 бомбоубежищ, большинству из них требуется ремонт. Количество всех защитных сооружений в городе не раскрывается.

Фото: Piter.tv (архив)