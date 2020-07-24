Пожилой водитель иномарки погиб в ДТП на трассе под Петербургом

Смертельная авария произошла в субботу.

Сегодня около 16:45 на автодороге "Рощино – Цвелодубово" в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 71-летний водитель Renault Duster при повороте налево не предоставил преимущество встречному автомобилю Ford Tourneo под управлением 51-летнего мужчины.

В результате лобового столкновения водитель Renault скончался на месте. Пассажир Ford - 75-летний мужчина - с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работала оперативная группа, движение на участке временно ограничивали для проведения следственных действий.

Ранее Piter.TV сообщал, что случаи выпадения детей из окон участились в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области