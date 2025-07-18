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Случаи выпадения детей из окон участились в Петербурге
Сегодня, 12:46
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Случаи выпадения детей из окон участились в Петербурге

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Семь из них произошли только за последнюю неделю.

В Петербурге участились случаи выпадения детей из окон. Семь из них произошли только за последнюю неделю, всего с начала года их 23. Об этом 18 июля пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Представители городской прокуратуры просят родителей быть внимательнее и соблюдать меры профилактики. 

Прежде чем оставить ребенка одного, уйдя на кухню, в магазин, или оставить его на попечение старшего брата или сестры, все это должно сопровождаться разговорами о безопасности, о том, как должна соблюдаться безопасность. Не открывать окна, устанавливать блокираторы. Они не так дорого стоят, ведь на кону жизнь и здоровье ребенка. 

Ольга Качанова, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Петербурга 

Как напомнила специалист, за оставление детей в опасности может грозить уголовная ответственность. 

Ранее на Piter.TV: строитель оказался в больнице после падения с высоты на Полюстровском. 

Фото: Piter.TV 

Теги: безопасность, дети, падение из окна
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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