Случаи выпадения детей из окон участились в Петербурге

В Петербурге участились случаи выпадения детей из окон. Семь из них произошли только за последнюю неделю, всего с начала года их 23. Об этом 18 июля пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Представители городской прокуратуры просят родителей быть внимательнее и соблюдать меры профилактики.
Прежде чем оставить ребенка одного, уйдя на кухню, в магазин, или оставить его на попечение старшего брата или сестры, все это должно сопровождаться разговорами о безопасности, о том, как должна соблюдаться безопасность. Не открывать окна, устанавливать блокираторы. Они не так дорого стоят, ведь на кону жизнь и здоровье ребенка.
Ольга Качанова, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Петербурга
Как напомнила специалист, за оставление детей в опасности может грозить уголовная ответственность.
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Фото: Piter.TV
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