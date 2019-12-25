Строитель оказался в больнице после падения с высоты на Полюстровском

В офисе строительной компании и жилище гендиректора проведены обыски.

По факту травмирования рабочего на стройке в Калининском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как утверждает следствие, 16 июля представители генерального подрядчика допустили мужчину к отделочным работам на Полюстровском проспекте без защитных ограждений. В результате он упал с высоты не менее второго этажа. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В офисе строительной компании и жилище гендиректора проведены обыски. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сосновом Бору 19-летний рабочий погиб от удара током.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу