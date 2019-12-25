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Строитель оказался в больнице после падения с высоты на Полюстровском
Сегодня, 12:27
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Строитель оказался в больнице после падения с высоты на Полюстровском

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В офисе строительной компании и жилище гендиректора проведены обыски.

По факту травмирования рабочего на стройке в Калининском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Как утверждает следствие, 16 июля представители генерального подрядчика допустили мужчину к отделочным работам на Полюстровском проспекте без защитных ограждений. В результате он упал с высоты не менее второго этажа. Пострадавшего госпитализировали в больницу. 

В офисе строительной компании и жилище гендиректора проведены обыски. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Сосновом Бору 19-летний рабочий погиб от удара током. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: падение с высоты, полюстровский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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