В НИИ имени Джанелидзе спасли почку пациенту, упавшему с высоты

Ему диагностировали шок третьей степени, множественные травмы головы, груди, живота, таза и конечностей.

В НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе госпитализировали мужчину, упавшего с высоты. Ему диагностировали шок третьей степени, множественные травмы головы, груди, живота, таза и конечностей. Об этом пишет 2 ноября телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на заведующего противошоковым блоком Ярослава Гаврищука.

Кроме того, среди повреждений была травма почки четвертой степени с тромбозом почечной артерии. По стандарту это означало бы открытую операцию с возможным удалением органа, однако организм пациента находился на пределе, и врачи решили восстановить кровоток через сосуды.

Причина тромбоза – повреждение внутренней оболочки артерии. Ее укрепили стентом, и кровоток вернулся. Печень и селезенку оперировать не стали: обошлись лечением и мониторингом. После стабилизации таз зафиксировали малоинвазивно, через проколы. В результате успех обеспечила командная работа эндоваскулярных хирургов, урологов и противошоковой бригады.

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Фото: Piter.TV