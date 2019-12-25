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В НИИ имени Джанелидзе спасли почку пациенту, упавшему с высоты
Сегодня, 17:14
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В НИИ имени Джанелидзе спасли почку пациенту, упавшему с высоты

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Ему диагностировали шок третьей степени, множественные травмы головы, груди, живота, таза и конечностей.

В НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе госпитализировали мужчину, упавшего с высоты. Ему диагностировали шок третьей степени, множественные травмы головы, груди, живота, таза и конечностей. Об этом пишет 2 ноября телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на заведующего противошоковым блоком Ярослава Гаврищука. 

Кроме того, среди повреждений была травма почки четвертой степени с тромбозом почечной артерии. По стандарту это означало бы открытую операцию с возможным удалением органа, однако организм пациента находился на пределе, и врачи решили восстановить кровоток через сосуды. 

Причина тромбоза – повреждение внутренней оболочки артерии. Ее укрепили стентом, и кровоток вернулся. Печень и селезенку оперировать не стали: обошлись лечением и мониторингом. После стабилизации таз зафиксировали малоинвазивно, через проколы. В результате успех обеспечила командная работа эндоваскулярных хирургов, урологов и противошоковой бригады. 

Ранее на Piter.TV: пострадавший при атаке БПЛА на Петербург 18 октября умер в больнице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нии джанелидзе, падение с высоты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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