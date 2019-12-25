Пострадавший при атаке БПЛА на Петербург 18 октября умер в больнице

Всего в результате вражеского удара пострадали пять человек.

Получивший тяжелые ранения при атаке ВСУ на Санкт-Петербург 18 октября умер в больнице. Об этом "Фонтанке" сообщили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В медучреждении отметили, что после ударов БПЛА к ним госпитализировали двоих петербуржцев. Второго пациента ранее выписали в удовлетворительном состоянии.

В результате атаки на Петербург погиб один человек, еще пятерых доставили в больницы. Тогда же зафиксировали возгорания на объектах гражданской инфраструктуры — в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах, а также на территории "Петербургского нефтяного терминала" и нефтебазы "Ручьи".

Губернатор Александр Беглов пообещал, что все пострадавшие получат компенсации, также им окажут юридическую помощь. В МИД РФ назвали атаку ВСУ на Петербург одной из самых массированных с 2022 года.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)