Беглов: пострадавшие от атак БПЛА в Петербурге получат компенсации

Петербуржцам также будет оказана юридическая помощь.

Все пострадавшие от атак украинских беспилотников на Северную столицу получат компенсацию. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

Глава города подчеркнул, что возмещение выплатят в соответствии с федеральным законодательством, а людям окажут всю необходимую поддержку.

Все пострадавшие получат возмещение согласно федеральному закону. Вся помощь, материальная и юридическая, будет оказана жителям нашего города. Александр Беглов, губернатор

Также он назвал атаки на город агонией со стороны ВСУ. Отдельно Беглов выразил слова благодарности военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, работника ЖКХ и всем, кто занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА.

Вооруженные силы Украины атаковали Петербург Ночью 18 октября. Под удары попали "Петербургский нефтяной терминал", нефтебаза "Ручьи", промышленные склады в Колпинском районе и другие гражданские объекты. Погиб один человек, ещё пятеро получили травмы.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака ВСУ на Петербург стала одной из самых массированных с 2022 года.

Фото: пресс-служба Смольного