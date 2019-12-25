МИД: атака ВСУ на Петербург стала одной из самых массированных с 2022 года

Под удар попали Петербургский нефтяной терминал, нефтебаза "Ручьи" и промышленные склады.

Массированная атака беспилотников ВСУ на Санкт‑Петербург и Ленинградскую область на минувшей неделе стала одной из самых масштабных за последние четыре года. Об этом в своем докладе сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипомат отметил, что в результате удара погиб один мирный житель, с ранениями госпитализировали 15 человек. В Петербурге травмы получили пять горожан, в Ленинградской области — десять. Среди пострадавших мать и трое детей из Всеволожска, которые отравились угарным газом из‑за пожара, вспыхнувшего после падения БПЛА.

Под вражеским ударом оказались Петербургский нефтяной терминал, нефтебаза "Ручьи" и промышленные склады. Кроме того, повреждения зафиксировали в 12 многоквартирных домах и двух частных домовладениях.

Ранее подполковник запаса Олег Иванников предположил, что ВСУ могли организовать обстрел дронами по Ленинградской области из Эстонии.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)