Дроны ВСУ могли атаковать Ленобласть из Эстонии

Налеты на регион координируются структурами НАТО.

Вооруженные силы Украины могли организовать обстрел дронами в Ленинградской области из Эстонии. Место запуска украинских беспилотников назвал подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru.

Атаки на регион, по его мнению, входят в планы НАТО и необходимы для нагнетания обстановки. Эксперт отметил, что Североатлантический альянс сейчас продумывает планы по оккупации и блокаде Калининградской области, а атаку на Ленинградскую область надо рассматривать в контексте будущих планов альянса.

Они прощупывают ПВО Ленинградского военного округа, пытаются найти маршруты обхода военной техники, уничтожающей беспилотные летательные аппараты. Олег Иванников, подполковник запаса

В ночь на 16 октября в Ленинградской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО уничтожили четыре дрона.

В ночь на 16 октября в Ленинградской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО уничтожили четыре дрона.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)