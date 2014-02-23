Врачи НИИ Джанелидзе спасли мотоциклистку после лобового столкновения с трамваем

Для спасения жизни и сохранения функций опорно-двигательного аппарата хирурги применили многоэтапную тактику лечения.

Специалисты НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе успешно завершили сложнейшую операцию по спасению 22-летней пациентки, которая попала в лобовое столкновение с трамваем.

Девушка поступила в реанимацию в состоянии тяжелого травматического шока. Диагностированный у нее набор повреждений включал открытую черепно-мозговую травму, ушиб легких, а также множественные переломы таза, позвоночника и конечностей. Однако главным вызовом для медиков стал паралич правой руки, спровоцированный разрывом плечевого сплетения – именно эта травма несла наибольшую угрозу потери конечности из-за нарушения кровоснабжения.

Для спасения жизни и сохранения функций опорно-двигательного аппарата хирурги применили многоэтапную тактику лечения: на первом этапе была проведена экстренная шоковая стабилизация таза с помощью аппарата внешней фиксации.

Затем последовала реконструкция костей с использованием современных малоинвазивных погружных пластин и имплантатов.

Подобный подход позволил минимизировать хирургическую агрессию на организм и максимально быстро перевести пациентку к этапу ранней реабилитации. Своевременное вмешательство помогло избежать ампутации, к которой нередко приходится прибегать в подобных случаях при развитии ишемии нервов – врачам удалось сохранить полноценное кровоснабжение поврежденной руки.

Спустя 35 суток интенсивного лечения пациентка выписана домой. Переломы срастаются успешно, однако девушке предстоит длительный курс восстановления, направленный на возвращение двигательных функций поврежденных нервов.

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Фото: Пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга