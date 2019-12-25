Более 8 тысяч дворников будут убирать Петербург во время выборов

Уборку Петербурга в дни выборов усилят.

В Петербурге в дни выборов на работу выйдут более 8 тыс. дворников. Жилищный комитет поручил районным администрациям обеспечить уборку внутриквартальных территорий, покос травы и промывку внутриквартальных проездов. Для выполнения работ также задействуют 850 единиц уборочной техники.

Уборку территорий рекомендовано организовать в полуторные смены с ранним началом работ — с 6:00–6:30. В комитете подчеркнули, что график должен соответствовать требованиям трудового законодательства. Дополнительные силы планируют направить на поддержание порядка на территориях в течение всех дней голосования.

Кроме того, аварийные автомобили на этот период обеспечат запасом топлива. Это позволит оперативно реагировать на возможные коммунальные и другие нештатные ситуации в городе. Голосование на выборах в Петербурге пройдет 18, 19 и 20 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета