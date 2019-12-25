Средняя зарплата в Петербурге достигла 141,6 тысяч рублей за месяц

Средняя зарплата петербуржцев за год выросла на 10,6 %.

В июне 2026 года средняя начисленная зарплата в Петербурге составила 141 623 рубля. По данным Петростата, за год показатель увеличился на 10,6 %. При этом по уровню средней зарплаты Северная столица не стала лидером среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Более высокий показатель зафиксировали в Мурманской области, где средняя зарплата достигла 146,8 тыс. рублей. В Ненецком автономном округе она составила почти 177,8 тыс. рублей. Для сравнения, в Ленинградской области средняя начисленная зарплата достигла 103,5 тыс. рублей, а в Псковской области - около 74 тыс. рублей.

Одновременно с ростом зарплат в Петербурге увеличились показатели промышленного производства и розничной торговли. За январь-июль 2026 года промышленное производство выросло на 6,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а оборот розничной торговли - на 9,2 %. Объем введенного жилья при этом составил 54,1 % от уровня января-июля 2025 года.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

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