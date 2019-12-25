Наталья Данилова перед смертью попросила друзей сохранить ее тайну

Наталья Данилова завещала похоронить ее тайно и вдали от Петербурга.

Актриса Наталья Данилова, известная зрителям по роли Вари Синичкиной в фильме "Место встречи изменить нельзя", скончалась 8 сентября в возрасте 70 лет. О ее смерти театр имени Комиссаржевской сообщил только 16 сентября. По словам представителя театра, в последние 15 лет артистка не выходила на сцену и почти не поддерживала связь с труппой. Позднее друг Даниловой, руководитель Союза театральных деятелей Петербурга Николай Буров, рассказал, что последние дни она провела в хосписе, где за ней ухаживали сестры милосердия, пишет КП-Петербург.

Как сообщил Буров, Данилова перед смертью просила никому не сообщать о ее уходе до похорон. Ее волю исполнили: актрису похоронили втайне, а друзья узнали о случившемся уже после церемонии. По словам Бурова, могила находится не в Петербурге, рядом с захоронениями родственников артистки. Последние месяцы Данилова боролась с онкологическим заболеванием и не хотела, чтобы знакомые видели ее в тяжелом состоянии. Буров также рассказал, что в последние дни актрисе было трудно разговаривать, однако она отказывалась от помощи и продолжала переносить болезнь без обезболивающих.

Жизнь Даниловой была связана с несколькими тяжелыми личными и профессиональными испытаниями. Из-за проблем со здоровьем она не смогла иметь детей, а позднее дважды овдовела: ее первый муж Асхаб погиб, второй супруг Сергей умер. После ухода из БДТ актриса некоторое время оставалась без постоянной работы, а затем стала служить в театре имени Комиссаржевской. Финансовую поддержку ей в последние годы приносила работа в озвучке: Данилова озвучивала персонажей "Брата-2", "Игры престолов", "Лунтика" и "Трех богатырей". По словам Бурова, артистка обладала редким и богатым голосом и при жизни не успела сыграть многих ролей, которые могла бы исполнить.

Фото: театр им. Комиссаржевской.