В дни выборов в Петербурге коммунальные службы переведут на усиленный режим работы

Для обеспечения порядка и безопасности будет задействован широкий спектр городских ресурсов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, 18, 19 и 20 сентября коммунальные службы Северной столицы будут работать в режиме повышенной готовности. В эти три дня петербуржцы придут на избирательные участки, чтобы проголосовать за депутатов сразу нескольких уровней власти.

Для обеспечения порядка и безопасности будет задействован широкий спектр городских ресурсов: на круглосуточное дежурство выйдут 19 аварийных бригад дорожных служб с 46 единицами специализированной техники для отслеживания состояния дорог и оперативного реагирования на внештатные ситуации. Работники ручного труда перейдут на график полторы смены. Будет усилена очистка подходов к избирательным участкам и близлежащих территорий. Дополнительно 32 бригады займутся поддержанием порядка в зеленых зонах. Для этих целей задействуют 88 механизаторов, 296 работников зеленого хозяйства, 51 единицу крупной техники и 55 единиц малой механизации.

Специалисты Центра комплексного контроля городского хозяйства с помощью системы "Безопасный город" будут отслеживать устранение нарушений в сфере благоустройства.

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Фото: Правительство Петербурга