Петербург перешел в режим осенней уборки: как коммунальная техника справляется с опавшей листвой

На борьбу с листопадом в городе выведены 874 работника ручного труда и 516 единиц техники.

С наступлением осени коммунальные предприятия Санкт-Петербурга ежедневно приводят в порядок улицы, проспекты, магистрали, переулки и площади. В пресс-службе Комитета по благоустройству рассказали об особенностях сезонной борьбы с листопадом.

На городские линии выходит специализированная уборочная техника. Среди них – вакуумная подметально-уборочная машина ВКМ-2020. Она собирает дорожный смет щетками и направляет его в бункер через систему всасывания. Также задействуется многофункциональная машина LM Trac 686 с бункерной щеткой. На нее устанавливают необходимое навесное оборудование; сегодня этот агрегат занимается механизированной уборкой территорий, поглощая осенние листья своей "пастью".

Опавшая листва значительно увеличивает общий объем уличного мусора. По данным ведомства, на борьбу с листопадом в городе выведены 874 работника ручного труда и 516 единиц техники.

Ранее мы сообщили о том, что Линейный парк на Морской набережной стал новым центром притяжения Васильевского острова.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга