Линейный парк на Морской набережной стал новым центром притяжения Васильевского острова

Центральной точкой пространства стал музыкально-световой фонтан.

Линейный парк – общественное пространство у Финского залива, объединившее сквер Александра Володина, бульвар от площади Беллинсгаузена до реки Смоленки и территорию между улицей Кораблестроителей и Новосмоленской набережной – стал одной из самых востребованных локаций Василеостровского района. Парк сформировал единый непрерывный маршрут для пробежек, прогулок у воды и спокойного семейного отдыха.

Для комфорта посетителей здесь обустроили современное освещение, удобные пешеходные дорожки и зоны отдыха. Центральной точкой пространства стал музыкально-световой фонтан.

В перспективе территория продолжит развиваться: в планах властей значится прокладка дополнительных велосипедных и пешеходных маршрутов, монтаж новых детских и спортивных площадок, а также масштабное озеленение береговой линии.

Ранее мы сообщили о том, что реставрацию Павловского дворца планируют провести к осени 2027 года.

Фото: Правительство Петербурга