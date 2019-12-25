Реставрацию Павловского дворца планируют провести к осени 2027 года

Параллельно с производством работ в корпусах 1 и 7 продолжается проектирование реставрации фасадов и крыш остальных корпусов Павловского дворца.

Компания "М.Г.Прайват Реконстракшн" выиграла конкурс на капитальный ремонт и реставрацию фасадов и крыш Павловского дворца (корпуса 1 и 7). Заказчиком работ выступил Государственный музей-заповедник "Павловск", проект уже согласован КГИОП.

Для подрядчика Павловск – уже знакомая территория: в 2024–2025 годах компания завершила реставрацию павильона "Три грации". Это одно из последних творений архитектора Чарльза Камерона, которое находилось в тяжелом состоянии из-за влаги, разрушенной стропильной системы и поврежденного декора. Тогда специалисты выполнили комплексные работы от усиления основания до восстановления каменной облицовки и кровли.

Теперь предстоят работы другого масштаба, которые затронут всё здание дворца: от гидроизоляции фундаментов и отмостки до фасадов, стропильной системы и крыши. Фасады не реставрировались почти 20 лет. На фасадах будет идти работа с кирпичной кладкой и штукатуркой, колоннами, декором из гипса и бетона, известняком, известковым туфом и гранитом, а также металлическим декором, в том числе с позолотой. Отдельной трудоемкой задачей станет реставрация больших композиций на фронтонах и аттиках. Этот бетонный декор был воссоздан после войны и имеет сборную конструкцию. Специалистам предстоит работать не только с поверхностью, но и со скрытыми креплениями, стыками и примыканиями элементов.

Большой блок работ связан с крышей: необходимо отремонтировать систему водоотведения, утеплить чердачное перекрытие, отреставрировать стропильную систему и заменить кровельное покрытие. От качества этих работ напрямую зависит защита здания от осадков и его дальнейшая сохранность.

Завершить основные работы планируется к октябрю 2027 года. Параллельно с производством работ в корпусах 1 и 7 продолжается проектирование реставрации фасадов и крыш остальных корпусов Павловского дворца.

Ранее мы сообщили о том, что программу реставрации фасадов на Невском проспекте завершили на год раньше срока.

Фото: Пресс-служба ГМЗ "Павловск"