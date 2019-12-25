Программу реставрации фасадов на Невском проспекте завершили на год раньше срока

Самой сложной задачей за весь 13-летний опыт фонда стал ремонт семи исторических построек ансамбля Дома немецкой церкви святых Петра и Павла.

За 3 года в Петербурге по программе реставрации фасадов и крыш жилых домов Невского проспекта привели в порядок 86 исторических зданий, включая 33 объекта культурного наследия. Работы затронули 57 крыш и 71 фасад, сообщил портал "Строительный Петербург".

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что Жилищный комитет завершил свою часть работ на главной магистрали города. При этом под контролем КГИОП продолжается реставрация зданий с наиболее сложным архитектурно-художественным убранством.

Временно исполняющий обязанности руководителя Фонда капитального ремонта Леонид Вишневский уточнил, что технологической картой были предусмотрены все виды и этапы работ. В частности, на крышах менялась стропильная система и покрытия, а также велась работа с температурно-влажностным режимом для предотвращения появления наледи. На фасадах проводилась диагностика и расчистка старых штукатурных слоев, ремонт и восстановление утраченных лепных изделий, а выкраска выполнялась согласно колеру от Комитета по охране памятников или КГА.

Самой сложной задачей за весь 13-летний опыт фонда стал ремонт семи исторических построек ансамбля Дома немецкой церкви святых Петра и Павла. По словам Леонида Вишневского, специалисты разработали и согласовали проект реставрации каждого из семи объектов, вернув зданиям их исторический облик.

Главный инженер одной из подрядных организаций Владимир Новиков рассказал о любопытных находках, сделанных во время этих работ. При расчистке лицевых фасадов на уровне первого этажа рабочие обнаружили исторические элементы, скрытые под слоями советской краски. После согласования с КГИОП была восстановлена историческая рустованная поверхность стен, что позволило вернуть постройкам первоначальный вид.

В перспективе Фонд капремонта планирует привести в порядок еще 105 жилых исторических зданий в центральных районах города.

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Фото: Правительство Петербурга