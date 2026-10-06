Трех кабанов вернули в лес в Зеленогорске

Чтобы сократить количество таких визитов, власти призывают жителей лишить животных кормовой базы.

Трех кабанов, которые вышли в Зеленогорск, специалисты благополучно вернули в естественную среду обитания. Животных выпустили в лесном массиве на границе с Ленинградской областью, вдали от населенных пунктов. По словам председателя Комитета по природопользованию Кирилла Соловейчика, такой подход гарантирует безопасность горожан и позволяет диким животным адаптироваться в привычной для них среде.

Совместные рейды с экспертами охотничьего хозяйства Ленинградской области проводятся уже более года. За это время в безопасные места переселили свыше 60 кабанов. Как отмечают специалисты, миграции – естественный процесс: в поисках пищи звери преодолевают десятки километров, добираясь из лесов Ленобласти до зеленых зон Петербурга.

Чтобы сократить количество таких визитов, власти призывают жителей лишить животных кормовой базы. Для этого необходимо соблюдать простые правила: не оставлять на улице миски с кормом для домашних питомцев, вовремя убирать опавшие плоды и урожай на дачных участках, следить за чистотой, не выбрасывать мусор мимо баков и держать контейнеры закрытыми, своевременно вывозить пищевые отходы.

Специалисты напоминают, что кабан – активное и быстрое животное, представляющее опасность для человека. Особую угрозу представляет ситуация, если спугнуть зверя во время приема пищи или приблизиться к самке с детенышами.

При встрече с диким животным, которое угрожает безопасности или нуждается в помощи, следует незамедлительно звонить в мобильную экологическую дежурную службу. Она работает круглосуточно по телефону: 417-59-36.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ужесточили контроль за выгулом собак после серии нападений.

Видео: Telegram / Кирилл Соловейчик