Родители бросили больного ребёнка в Москве после траты собранных на лечение денег

Мальчику, которому нет и месяца, помогли попасть в московскую клинику благотворительные фонды.

Семейная пара из Ингушетии оставила в больнице Москвы тяжелобольного ребенка. Родители потратили все деньги, собранные благотворителями на его лечение, сообщила в Telegram-канале детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева.

По словам Чахкиевой, новорожденного, которому еще нет и месяца, благодаря благотворительной помощи привезли в одну из больниц Москвы при поддержке Минздрава Ингушетии. Фонды оплатили билеты и проживание семьи в столице.

Позже выяснилось, что родители отказались сопровождать ребенка, а средства, которые передал фонд, они потратили на свои цели. Чахкиева обратилась в прокуратуру, МВД и органы опеки и попечительства с просьбой провести проверку в отношении семьи, а также выяснить, состоит ли она на учете.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге мать оставила сына-инвалида и 9-месячную дочь и ушла в ночной клуб.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)