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На Раумской улице при пожаре в однокомнатной квартире погибла женщина
Сегодня, 16:30
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На Раумской улице при пожаре в однокомнатной квартире погибла женщина

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Огонь распространился на кухню и балкон квартиры.

Днем в четверг в Колпинском районе Петербурга произошел пожар, унесший жизнь местной жительницы. Об этом сообщили в городском главке МЧС.

Возгорание охватило однокомнатную квартиру на улице Раумской в доме № 15. Огонь распространился на кухню и балкон квартиры. На место происшествия были направлены силы трех пожарных расчетов – всего 14 спасателей.

Согласно сообщению ведомства, в 15:56 открытое горение было ликвидировано. В результате трагедии погибла женщина.

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Скотное под Петербургом потушили пожар в ангаре на площади 480 "квадратов".

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Пожар, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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