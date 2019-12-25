На Раумской улице при пожаре в однокомнатной квартире погибла женщина

Огонь распространился на кухню и балкон квартиры.

Днем в четверг в Колпинском районе Петербурга произошел пожар, унесший жизнь местной жительницы. Об этом сообщили в городском главке МЧС.

Возгорание охватило однокомнатную квартиру на улице Раумской в доме № 15. Огонь распространился на кухню и балкон квартиры. На место происшествия были направлены силы трех пожарных расчетов – всего 14 спасателей.

Согласно сообщению ведомства, в 15:56 открытое горение было ликвидировано. В результате трагедии погибла женщина.

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Скотное под Петербургом потушили пожар в ангаре на площади 480 "квадратов".

Фото: Piter.TV