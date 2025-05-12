Бельский посетил НИИ Джанелидзе и встретился с участниками СВО

В институте скорой помощи открывают отделение трансплантологии.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский вместе с депутатами Любовью Егоровой и Александром Ржаненковым посетил НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Парламентарии встретились с участниками СВО, проходящими лечение, осмотрели новое помещение домового храма Святителя Луки и провели заседание попечительского совета института.

На встрече обсуждались создание православного прихода, открытие отделения трансплантологии и развитие образовательной деятельности. Особое внимание уделили целевой подготовке ординаторов — со следующего года институт примет около 300 студентов. Бельский отметил, что в учреждении активно развиваются новые направления, а поддержка ветеранов СВО остаётся одним из приоритетов.

Ранее Бельский прокомментировал ограничения на продажу топлива.

Фото: пресс-служба Александра Бельского