Бельский назвал соединение мощей Невского и Донского живой связью времен

Ковчег с мощами Димитрия Донского впервые доставили в Казанский собор

В Петербурге впервые пронесли частицу мощей Димитрия Донского. Этим летом мощи обнаружили при реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля. Это событие назвали значимым для всей страны.

Одиннадцатого сентября ковчег торжественно встретили в Казанском кафедральном соборе. Святыня прибыла в Северную столицу впервые. Молебен провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На церемонии присутствовали спикер ЗакСа Александр Бельский, вице-губернатор Борис Пиотровский, а также духовенство и общественность.

Бельский отметил, что соединение ковчегов с мощами Александра Невского и Димитрия Донского во время крестного хода 12 сентября символизирует живую связь времен и преемственность ратной славы России. По его словам, для петербуржцев это не просто церковное торжество, а знак того, что духовная опора предков и сегодня хранит город и всю страну.

12 сентября, когда отмечается перенесение мощей Александра Невского, ковчег с частицей мощей Димитрия Донского возглавил общегородской крестный ход. Шествие прошло по Невскому проспекту от Казанского собора до Александро-Невской лавры. Начало было в 11:00. Кульминацией стало соединение двух ковчегов на площади Александра Невского, где состоялся праздничный молебен.

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Фото: Официальный сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга