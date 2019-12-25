Крестный ход с мощами Дмитрия Донского идет по Невскому проспекту

В Петербурге стартовал крестный ход с мощами Дмитрия Донского.

В историческом центре Санкт-Петербурга стартовал общегородской крестный ход. Верующие несут частицу мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Шествие движется по Невскому проспекту.

Во главе молитвенного хода следуют ковчег с мощами князя Дмитрия Донского и Казанская икона Божией Матери. Крестный ход начался от Казанского кафедрального собора и направляется к площади Александра Невского.

Около полудня на площади Александра Невского состоится праздничный молебен. К торжеству присоединятся участники малого крестного хода с мощами святого князя Александра Невского, который проследует из Александро-Невской лавры. После молебна ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского будет перенесён в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры. Доступ к святыне для поклонения будет открыт в субботу с 13:30 до 20:00 по московскому времени.

Сегодня в Санкт-Петербурге отмечается День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Этот праздник связан с событием 12 сентября 1724 года, когда по указу императора Петра Великого мощи князя были перевезены из Владимира в Санкт-Петербург. С 2005 года дата является официальной памятной датой города, а Александр Невский считается небесным покровителем Северной столицы.

Ранее прошедший крестный ход по Невскому проспекту собрал 75 тысяч человек.

Фото: Предоставлено Санкт-Петербургской епархией