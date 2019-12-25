Свыше 400 полицейских обеспечили порядок на крестном ходе в Петербурге

Более 90 тысяч человек прошли крестным ходом по Невскому проспекту.

Более 90 тысяч человек приняли участие в общегородском крестном ходе, который прошел по Невскому проспекту. Шествие было приурочено ко дню памяти святого благоверного князя Александра Невского, считающегося небесным покровителем Санкт-Петербурга.

Перед началом хода в Казанском соборе состоялась Божественная литургия. Затем верующие во главе со священнослужителями двинулись по главной магистрали города. В центре колонны несли Казанскую икону Божией Матери и ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Святыню доставили в Петербург из Москвы накануне.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, за порядком следили более 400 сотрудников полиции, а также представители других ведомств. Нарушений в ходе мероприятия не допущено.

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Фото: Piter.tv