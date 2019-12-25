В центре Петербурга перекроют улицы из‑за крестного хода 12 сентября

Движение ограничат на площади Александра Невского и Невском проспекте.

В субботу, 12 сентября, в центре Санкт‑Петербурга состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню перенесения мощей святого князя Александра Невского, который совпадает с Днём Ништадтского мира. В этой связи с 11 по 12 сентября вводятся ограничения парковки и перекрытия движения, сообщил комитет по транспорту.

Движение транспорта будет запрещено в несколько этапов. С полуночи 11 сентября до конца следующего дня закроют боковой проезд на площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту. Утром 12 сентября с 6:00 до 12:30 ограничат Казанскую площадь, Казанскую улицу от Гороховой до Невского, а также переулок Сергея Тюленина. С 8:00 до 9:30 перекроют Невский проспект от дома 175 до площади Александра Невского и саму площадь (кроме маршрутного транспорта). С 9:30 до 13:30 эти же участки будут закрыты для всех видов транспорта, а с 10:00 до 12:30 – ещё и участок Невского от Казанской улицы до площади.

Кроме того, с 11 по 12 сентября будет сужена проезжая часть площади в направлении от моста к Невскому. Парковку запретят на площади Александра Невского и у дома 169 по Невскому с 11 сентября, а 12 сентября – ещё на Казанской площади, Казанской улице, набережной канала Грибоедова, в переулке Сергея Тюленина, на участках Невского, набережной Обводного канала и Чернорецкого переулка (кроме автобусов).

Общественный транспорт приостановит движение по Невскому проспекту с 9:30 12 сентября. Изменения коснутся 23 автобусных и 10 троллейбусных маршрутов – объезд организуют по Херсонской, Исполкомской улицам, проспекту Бакунина и Адмиралтейскому проспекту.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

