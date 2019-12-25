Провал в арке дома на Галерной в Петербурге продолжает увеличиватьс

Петербуржцы пожаловались на яму, которая появилась прямо в проходе здания.

Опасный провал в арке дома №11 на Галерной улице в Адмиралтейском районе Петербурга продолжает увеличиваться. На проблему обратили внимание местные жители, сообщив о ней через портал "Наш Санкт-Петербург".

По словам автора обращения, яма появилась непосредственно в арке жилого дома. Провал, как отмечается в жалобе, с каждым днем становится больше, из-за чего ситуация может представлять опасность для прохожих.

Петербуржец предположил, что причиной появления ямы могли стать повреждения или разрушение подземных коммуникаций. Точную причину образования провала предстоит установить ответственным службам.

Обращение зарегистрировали 13 сентября. Сейчас специалисты рассматривают сообщение и должны принять решение по устранению проблемы до 5 октября.

Дом №11 расположен в Адмиралтейском районе Петербурга, который возглавляет Дмитрий Вакушин.

Фото: портал Наш Санкт-Петербург

