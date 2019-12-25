В Петербурге начался крестный ход с мощами Дмитрия Донского и иконой

Невский проспект перекрыт ограждениями из-за крестного хода 12 сентября.

Утром 12 сентября в Санкт-Петербурге Невский проспект был перекрыт ограждениями. Это связано с проведением крестного хода в честь святого благоверного князя Александра Невского. Корреспондент "Фонтанки" из района Казанского собора сообщает, что в центр города стекается народ.

Возглавят шествие Казанская икона Божией Матери и мощи благоверного князя Димитрия Донского. Ковчег с мощами специально доставили в Петербург из столицы. В 8:30 в Казанском соборе началась божественная литургия. Сам крестный ход стартует в 11:00.

В 11:50 начнется малый крестный ход. Мощи Александра Невского перенесут из лавры на площадь, названную в его честь. Кроме того, по реке Неве пройдет водный крестный ход — от крепости Орешек до Александро-Невской лавры.

В полдень на площади Александра Невского верующие соберутся для праздничного молебна.

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Фото: Piter.TV