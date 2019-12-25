Петербург отмечает 305-летие Ништадтского мира и день Александра Невского

Три крестных хода пройдут в Петербурге в честь Александра Невского.

В Северной столице отмечают сразу два значимых события: день перенесения мощей князя Александра Невского и 305-летие со дня подписания Ништадтского мира. Губернатор Александр Беглов обратился к жителям с поздравлением. Он подчеркнул, что эти события составляют фундамент славы и величия России.

Центральным событием дня станут три крестных хода. Они завершатся совместным молебном на площади у Александро-Невской лавры. Кроме того, в город доставили мощи святого князя Дмитрия Донского, который является потомком Александра Невского. Президент Владимир Путин отметил, что обретение этих мощей "укрепляет самые значимые основы нашей истории". Ещё вчера верующие заняли очередь в Казанском кафедральном соборе, чтобы приложиться к частицам мощей Дмитрия Донского.

Александр Беглов напомнил, что оба князя прославились как защитники Отечества. Невский оборонял берега Невы и русские города, а его праправнук Дмитрий Донской сплотил воинов для победы на Куликовом поле. Кроме того, сегодня отмечается 305-летие Ништадтского мира, закрепившего победу России в Северной войне.

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Фото: Piter.tv