В РАН допустили исследование останков Александра Невского

Ученые готовы провести работу, если соответствующее предложение поступит от Русской православной церкви.

Ученые Российской академии наук могут изучить останки святого князя Александра Невского, если с такой инициативой выступит Русская православная церковь. Об этом сообщил врио директора Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров в интервью РИА Новости.

По словам ученого, история останков Александра Невского была непростой. Их неоднократно извлекали из саркофага, они подвергались различным обстоятельствам, переносились и в итоге были доставлены из Владимира в Санкт-Петербург.

Макаров отметил, что исследование мощей возможно, однако такой проект потребует особого подхода. Ученый подчеркнул, что Александр Невский является одним из наиболее почитаемых православных святых, поэтому любые работы с останками должны проводиться только после согласования с представителями Церкви. При соответствующем предложении специалисты РАН готовы принять участие в исследовании.

Интерес к изучению останков исторических деятелей усилился после недавних исследований в Архангельском соборе Московского Кремля. Реставраторы открыли саркофаг святого князя Дмитрия Донского, после чего специалисты подтвердили принадлежность обнаруженных останков именно ему.

Александр Ярославич Невский родился в 1221 году и в разные годы был князем Новгородским, Киевским и великим князем Владимирским. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в Невской битве 15 июля 1240 года. Помимо военных побед, князь известен своей политической и дипломатической деятельностью.

В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного. Его мощи по распоряжению Петра Великого перенесли из Владимира в Санкт-Петербург 12 сентября 1724 года. С тех пор святой князь считается небесным покровителем Северной столицы.

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