Останки древних черепах из ЛНР отправят на изучение в Петербург

Найденные в ЛНР останки черепах возрастом 40 млн лет изучат в Петербурге.

Зоологический институт РАН в Санкт-Петербурге примет на изучение останки древних черепах, обнаруженные в ЛНР. По словам кандидата геологических наук Евгения Звонка, возраст находок превышает 40 млн лет. Об этом он сообщил ТАСС.

Некоторые образцы, менее значимые для большой науки, останутся в музее университета на месте. Остальной материал задействуют в подготовке совместных научных статей.

Напомним, в октябре 2025 года исследователи из Петербурга обнаружили фрагмент черепа гадрозавра во время раскопок в Таджикистане.

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