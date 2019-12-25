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Останки древних черепах из ЛНР отправят на изучение в Петербург
Сегодня, 12:46
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Останки древних черепах из ЛНР отправят на изучение в Петербург

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Найденные в ЛНР останки черепах возрастом 40 млн лет изучат в Петербурге.

Зоологический институт РАН в Санкт-Петербурге примет на изучение останки древних черепах, обнаруженные в ЛНР. По словам кандидата геологических наук Евгения Звонка, возраст находок превышает 40 млн лет. Об этом он сообщил ТАСС.

Некоторые образцы, менее значимые для большой науки, останутся в музее университета на месте. Остальной материал задействуют в подготовке совместных научных статей.

Напомним, в октябре 2025 года исследователи из Петербурга обнаружили фрагмент черепа гадрозавра во время раскопок в Таджикистане.

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Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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