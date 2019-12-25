Домашний бык насмерть забил хозяйку рогами и копытами в ЛНР

От полученных травм россиянка скончалась на месте.

Жительница села Великая Черниговка в Луганской Народной Республике стала жертвой внезапной вспышки агрессии домашнего быка. Источник 360.ru в правоохранительных органах сообщил, что животное сначала забодало женщину, а потом добило копытами и рогами.

В хозяйстве семьи погибшей жили два быка, которых держали в загоне. В какой-то момент один из рогатых вырвался на свободу и напал на женщину. Сын погибшей рассказал, что отец пытался спасти мать от разъяренного животного.

Она сначала одна была. А отец, как услышал что там что-то происходит, побежал на место и начал ее отбивать. Собеседник 360.ru

Соседка погибшей в беседе с 360.ru отметила, что женщина не смогла бы справиться с быком из-за своего худощавого телосложения.

Согласно результатам судебной экспертизы, погибшая получила множественные травмы головы и грудной клетки. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Пока семья не решила, что делать с быком-убийцей.

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Фото: 360.ru