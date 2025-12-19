Двухлетняя девочка оказалась в больнице после того, как ее лягнула лошадь под Петербургом

В больнице у малышки зафиксировали множественные переломы костей лицевого скелета, контузию левой орбиты средней степени тяжести, а также гематомы.

Лошадь лягнула копытом двухлетнюю девочку в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом пишет 9 января 78.ru.

Пострадавшая гуляла со своей матерью во дворе, ребенок подбежал к животному, и оно испугалось. В больнице у малышки зафиксировали множественные переломы костей лицевого скелета, контузию левой орбиты средней степени тяжести, а также гематомы. Состояние потерпевшей оценили как среднее. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Мальдивах акула покусала петербурженку, женщине пересаживали кожу. Она обратилась в страховую компанию, чтобы возместить затраты на лечение.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)