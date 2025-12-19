  1. Главная
Двухлетняя девочка оказалась в больнице после того, как ее лягнула лошадь под Петербургом
Сегодня, 13:28
В больнице у малышки зафиксировали множественные переломы костей лицевого скелета, контузию левой орбиты средней степени тяжести, а также гематомы.

Лошадь лягнула копытом двухлетнюю девочку в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом пишет 9 января 78.ru. 

Пострадавшая гуляла со своей матерью во дворе, ребенок подбежал к животному, и оно испугалось. В больнице у малышки зафиксировали множественные переломы костей лицевого скелета, контузию левой орбиты средней степени тяжести, а также гематомы. Состояние потерпевшей оценили как среднее. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

