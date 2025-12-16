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На Колтушском шоссе иностранец устроил драку
Сегодня, 17:01
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На Колтушском шоссе иностранец устроил драку

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Задержанный нанес местному жителю несколько ударов по лицу, разбив ему нос и губы.

Росгвардейцы Ленинградской области задержали во Всеволожске 25-летнего мигранта, который избил мужчину. Инцидент произошел 9 июня на Колтушском шоссе. 

Сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о драке неподалеку от Нижнего парка. В ходе конфликта иностранец нанес местному жителю несколько ударов по лицу, разбив ему нос и губы. Злоумышленника доставили в 128-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. 

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый мужчина напал на незнакомку у дома на проспекте Культуры. Пострадавшая женщина стала звать на помощь, и ее услышал 24-летний сын. Она обращалась в травмпункт. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: всеволожск, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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