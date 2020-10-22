  1. Главная
На Мальдивах акула покусала петербурженку. Женщине пересаживали кожу
Потерпевшая обратилась в страховую компанию, чтобы возместить затраты.

На Мальдивах акула напала на туристку из Петербурга. По информации tg-канала SHOT, женщине потребовалась пересадка кожи. 

Уточняется, что семья была на снорклинге. Во время купания пострадавшую унесло течением в то место, куда акулам бросали рыбу. Женщина не успела среагировать, и хищник укусил ее за палец. Организаторы мероприятия остановили кровотечение и довезли петербурженку в медпункт. 

В больнице врачи приняли решение пересаживать кожу. Потерпевшая обратилась в страховую компанию, чтобы возместить затраты. 

Ранее на Piter.TV: в Анталье продолжаются поиски пропавшей россиянки с загадочной перепиской. 

Фото: Telegram / SHOT 

