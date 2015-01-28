Зоолог рассказал, что стало причиной нашествия акул на популярные у россиян курорты Турции

Павел Айгашев объяснил частое появление акул вблизи пляжей.

Эксперт рассказал, что стало причиной нашествия акул на популярные у россиян курорты Турции.В интервью журналистам телеканала "360.ru" зоолог Павел Айгишев пояснил, насколько опасными могут быть эти хищники для человека. Он отметил, что морские обитатели длиной до 3,5 метров подплывают к отдыхающим и наводят на тех ужас. Акулы были замечены у берегов Средиземного моря, Эгейского и Мраморного. Трехметровую акулу люди видели буквально в нескольких десятках метров от знаменитого пляжа Клеопатры.

Известно, что в морях, омывающих Турцию, обитают 37 видов акул. Однако их активность значительно выросла именно в последний год. Павел Айгишев связал эту ситуацию с глобальным потеплением. Из-за высоких температур содержание кислорода в морской воде падает, что вынуждает морских хищников держаться ближе к береговой зоне. При этом маршруты хищников целиком зависят от миграции их главной кормовой базы — косяков рыб. Однако эксперт уверен, что не стоит менять планы на отпуск и отказываться от поездки в Турцию.

Бояться не стоит. Реальных случаев нападения акул не очень много. Человек не является их добычей. Число акул у турецкого побережья увеличилось, но это совсем не значит, что хищники станут нападать на отдыхающих. Павел Айгашев, зоолог

Случайное открытие позволило ученым понять, что акулы издают звуки.

Фото и видео: 360.ru