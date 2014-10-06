Петербуржцы назвали самые странные привычки российских туристов

В перечень "кринжовых" привычек вошли сбор еды со шведского стола "про запас", слишком нарядные образы, например, высокие каблуки на пляже, и привычка брать с собой на отдых привычную еду (гречку, колбасу, тушенку).

Онлайн-школа Skyeng провела опрос среди россиян, чтобы выяснить, какие привычки соотечественников во время поездок за границу кажутся им неловкими или странными. В исследовании приняли участие и жители Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе школы, результаты опроса были переданы изданию "Вечерний Санкт-Петербург".

Неловкость за поведение соотечественников

Более трети петербуржцев (34%) признались, что им хотя бы раз было стыдно за поведение других туристов из России. В то же время 35% заявили, что никогда не сталкивались с подобной ситуацией, а 31% затруднились дать однозначный ответ.

Самые раздражающие привычки

Опрос показал, что чаще всего петербуржцам не нравятся следующие привычки:

Громкие разговоры на русском языке в общественных местах — этот вариант выбрали 34% опрошенных.

Неуважение к традициям и культуре других стран, например, прогулка в коротких шортах в центре ОАЭ — 27%.

Стремление общаться по-русски с иностранцами, которые явно не понимают язык — 26%.

Также в перечень "кринжовых" привычек вошли:

Сбор еды со шведского стола "про запас" — 24%.

Слишком нарядные образы, например, высокие каблуки на пляже — 23%.

Привычка брать с собой на отдых привычную еду (гречку, колбасу, тушенку) — 10%.

Ошибки онлайн-переводчиков

Интересно, что почти половина опрошенных (49%) признались, что попадали в неловкие ситуации из-за ошибок онлайн-переводчиков. Например:

24% столкнулись с неправильным переводом собственных слов.

16% оказались в затруднительном положении из-за отсутствия интернета.

9% пострадали от некорректного перевода слов собеседника.

При этом 51% респондентов заявили, что не попадали в подобные ситуации.

Причины "кринжового" поведения

Академический директор Skyeng Анастасия Екушевская отметила, что "кринжовое" поведение за границей часто связано не с плохими манерами, а с неуверенностью и языковым барьером. По ее словам, базовое знание иностранного языка помогает туристам чувствовать себя увереннее, уважать культуру страны и комфортнее взаимодействовать с окружающими.

Ранее мы сообщили о том, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

