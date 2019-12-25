Случайное открытие позволило ученым понять, что акулы издают звуки

Исследователи сделали первые известные записи звуков, которые издают акулы, после того как заметили, что они щёлкают, когда их берут в руки в морской лаборатории.

Долгое время считалось, что акулы не издают звуков и полагаются на скрытность, чтобы охотиться на свою добычу и избегать хищников. Но теперь акулы впервые были зафиксированы издающими звуки. Новые записи показывают, что рифовые акулы (Mustelus lenticulatus) — небольшие донные акулы, обитающие в Новой Зеландии, — издают отчётливые щелчки, когда исследователи берут их в руки под водой. Эти звуки были одинаковыми и повторялись у нескольких особей и, возможно, были связаны с беспокойством или защитной реакцией, согласно исследованию, опубликованному 26 марта в журнале Royal Society Open Science.

Эти записи представляют собой первый известный случай, когда акула активно издаёт звуки. "У акул есть более совершенные сенсорные системы, чем слух, например, электрорецепторы, обоняние и то, как они передвигаются в воде, — рассказала Live Science ведущий автор исследования Кэролин Нидер, научный сотрудник Океанографического института Вудс-Хоул. — Но я думаю, что первоначальное представление о том, что звук не имеет значения, скорее всего, неверно".

Во время обычных поведенческих экспериментов в морской лаборатории Ли Оклендского университета было замечено, что десять молодых рифовых акул случайно издавали звуки. Когда исследователи ненадолго брали их в руки под водой, все 10 акул издавали слышимые щелчки.

По словам Нидер, эти щелчки были очень частыми в течение первых нескольких сеансов, но затем прекратились по мере продолжения экспериментов. "Возможно, они больше не боялись за свою жизнь", — сказала она, добавив, что в дикой природе громкие щелчки могут служить отвлекающим манёвром для молодых акул, чтобы они могли сбежать, когда их хватают хищники.

Считается, что большинство акул безмолвны, потому что у них нет плавательных пузырей — заполненных воздухом мешочков, которые обычно используются рыбами для издавания звуков. Микрокомпьютерная томография и трёхмерные реконструкции акул-пилорылов также не выявили у них очевидных органов или структур, издающих звуки. Учёные заметили щелчок после того, как взяли в руки акул-молотов во время обычных поведенческих экспериментов. Команда предположила, что звуки могли исходить от акул, щёлкающих зубами.

У рифовых акул широкие тупые зубы, расположенные плотными рядами, как пластины, которые идеально подходят для дробления твёрдой панцирной добычи, например крабов. По словам исследователей, такая "зубная щётка" может выполнять и вторую функцию — издавать шум при смыкании челюстей. Однако Нидер отметил, что без непосредственного наблюдения за челюстями акул во время щелчков механизм остаётся гипотетическим. Каждый щелчок длился около 48 миллисекунд, а громкость иногда превышала 155 децибел, что сопоставимо со звуком выстрела из дробовика.

Примерно три четверти щелчков были одиночными, а остальные — короткими двойными щелчками. Ученые заметили, что около 70% этих щелчков сопровождались спокойными покачивающимися движениями тела, но некоторые происходили вообще без видимых движений. Неизвестно, является ли щелчок случайным побочным эффектом при обращении с устройством или целенаправленным действием. Собственный диапазон слуха акул в основном находится ниже 1 килогерца, что намного ниже частоты их щелчков. Это означает, что вряд ли щелчки предназначены для общения с другими акулами. Однако некоторые известные хищники, охотящиеся на рифовых акул, например новозеландские морские котики (Arctocephalus forsteri), чувствительны к более высоким частотам и могут испугаться или растеряться от резких щелчков. Известно, что несколько видов скатов и хвостоколов — близких родственников акул — издают щелчки, когда их беспокоят дайверы. Считается, что эти звуки служат предупреждающими сигналами или сигналами бедствия.

Нидер сказал, что в будущих исследованиях можно было бы изучить близкородственные виды акул, чтобы выяснить, способны ли они издавать звуки и издают ли они их в ответ на стресс. Адриан Гаттеридж, биолог-акулалог из Группы специалистов по акулам Международного союза охраны природы, который не участвовал в исследовании, сказал, что потребуются дополнительные исследования, чтобы выяснить, для чего нужны щелчки акул и что они могут означать.

Пока рано говорить о том, является ли это реакцией, своего рода "уходи", или же это просто нервная система, которая заставляет их щёлкать зубами и челюстямию Адриан Гаттеридж, биолог-акулалог в интервью Live Science

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Фото: pxhere.com; Paul Caiger