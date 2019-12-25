Биолог назвала главные опасности при приготовлении домашних заготовок

Одним из основных рисков домашнего консервирования является высокое содержание нитратов — солей азотной кислоты, используемых в качестве удобрений.

Неправильное приготовление домашней консервации способно превратить пищу в смертельно опасную, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Российского технологического университета МИРЭА Мария Золотарева в беседе с spb.aif.ru.

Одним из основных рисков домашнего консервирования является высокое содержание нитратов — солей азотной кислоты, используемых в качестве удобрений. Попадая в человеческий организм, нитраты способны преобразовываться в нитриты, негативно влияющие на кровоснабжение и приводящие к состоянию метгемоглобинемии.

Эксперт подчеркнула, что при длительном воздействии высоких температур (более 120°C) нитраты могут вступить в реакцию с аминокислотами, формируя вредные для здоровья нитрозамины. Таким образом, выбирая ингредиенты для заготовок, важно учитывать потенциальные опасности, связанные с качеством продуктов и методами обработки.

Золотарева рекомендует приобретать свежие сезонные овощи и фрукты, выращенные в умеренно континентальном климате без агрессивных сельскохозяйственных технологий.

Фото: Unsplash (Anshu A)