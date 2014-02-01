Сахалинские рыбаки вытащили акулу из сетей голыми руками

У побережья Сахалина в районе Томари рыбаки обнаружили в сетях крупного хищника. Акула разорвала один невод, но запуталась во втором, и рыбакам пришлось вручную извлекать её, удерживая за хвост. Специалистам предстоит установить вид рыбы и выяснить, связано ли её появление с миграцией иваси.

На южном побережье Сахалина, в районе посёлка Томари, местные рыбаки столкнулись с неожиданной добычей — крупной акулой, запутавшейся в промысловых сетях. Хищница сначала порвала один невод, но угодила во второй. Вытаскивать рыбу пришлось вручную, удерживая её за хвост, сообщает Amur Mash.

Две недели назад у берегов Сахалина началась миграция косяков иваси из Приморья. Специалисты прогнозировали, что вслед за мелкой рыбой появятся и хищники — тунец и акулы. Нынешняя находка подтверждает эти опасения. Жители предполагают, что в сети попала белая акула, однако точный вид пока не установлен. Если это действительно так, встреча с таким хищником в воде крайне опасна. Теперь учёным предстоит выяснить, была ли эта акула случайной гостьей или её появление может стать регулярным явлением у сахалинских берегов.

Ранее мы сообщали, что рыбаки поймали маленькую акулу в Сочи.

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